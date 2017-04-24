Чухлов: «Зенит» оказал честь именно Кулику, потому что он работает в «Газпроме»?

Чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов не понимает, почему «Зенит» доверил Владимиру Кулику нанести символический первый удар по мячу на новом стадионе в Санкт-Петербурге.
«Праздника как такового не получилось. Могли бы открытие сделать лучше. Например, пригласили Кулика сделать первый удар по мячу. Если в «Зените» решили, что именно его кандидатура самая достойная, их право. Но мы немного были в шоке. Да, забил 101 гол. Но не в обиду ему будет сказано, сколько этих голов было забито в первой лиге? Чего добилось его поколение? Почему именно ему была оказана такая честь? Потому что он в «Газпроме» работает? На стадионе, например, был Анатолий Зинченко — человек, прославивший ленинградский футбол. Был первым легионером, в «Зените» и в «Динамо» играл. Он разве не заслужил принять участие в открытии этого стадиона? Столько выдающихся людей играло на «Мироныче»! Просто в «Зените» ведут какую-то свою идеологию. Однако бог всё видит…
Говорите, Кулик забил первый гол «Зенита» в российской истории и последний гол на стадионе имени Кирова? Ну, давайте тогда всех начнём вспоминать, кто забивал на этом стадионе. Но возникает вопрос: а кто такой Кулик? Столько возмущений было со стороны ветеранов. Вот и получается, что проще Кулика пригласить из Москвы, чтобы он по мячу ударил», — сказал Чухлов.