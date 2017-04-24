«Барселона» забила в 23-м «класико» подряд, побив рекорд «Реала»

В выездном матче 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» «Барселоне» удалось очередное достижение. Сине-гранатовые трижды поразили ворота хозяева поля, сами пропустив два мяча. Таким образом, каталонская команда забила в 23-м «класико» подряд, побив рекорд «Королевского клуба» 48-летней давности (22).
Последний раз «Барселона» не смогла забить своему самому принципиальному сопернику 23 декабря 2007 года, уступив со счётом 0:1.
После вчерашнего матча у испанских грандов по 75 очков, но у столичной команды игра в запасе.