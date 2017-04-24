Ракитич: если у Месси есть желание, его можно задействовать в любом амплуа

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не поскупился на похвалу в адрес нападающего своей команды Лионеля Месси после выездного матча 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (3:2). Аргентинский футболист стал автором дубля. Кроме того, защитник «сливочных» Серхио Рамос был удалён с поля во втором тайме из-за грубой игры против Месси.
«Лео уже не может никого удивлять. Если у Месси есть желание, его можно задействовать в любом амплуа. Мы очень рады за него. Пусть он продолжает играть так же, нам это необходимо», — приводит слова Ракитича Marca.
Сам хорватский футболист также стал автором гола в этой игре.