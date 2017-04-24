Обзор матча, в котором в ворота «Факела» назначили три пенальти

«Факел» в своём аккаунте в YouTube выложил видеообзор матча с «Тюменью», в котором в ворота воронежской команды были назначены три пенальти. Матч 33-го тура ФНЛ состоялся 23 апреля в Тюмени и завершился поражением «Факела» со счётом 1:3. Все голы в ворота воронежской команды были забиты с пенальти.
После матча президент «Факела» Евгений Севергин назвал произошедшее беспределом. «Судья без зазрения совести отнял у нас три очка в Тюмени. И такая ситуация с судейством – это повсеместная тенденция в нашей стране на всех футбольных уровнях», — сказал Севергин.