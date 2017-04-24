Веденеев: не хватает эпитетов, чтобы описать игру «Зенита», ни борьбы, ни мысли

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от игры петербургского клуба с «Уралом». В домашней игре 24-го тура сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.
«Зенит» выглядел не лучше середняка РФПЛ? На глобальный вопрос отвечаю глобальным ответом: проблема не в «Урале» и даже не в «Спартаке». Проблема в том, что, как уже сказал вам недавно, игроки «Зенита» борются не с соперниками, а со своим собственным состоянием, которое оставляет желать лучшего. Не конкуренты хороши — «Зенит» плох. Помимо опорной зоны, кстати, есть ещё как минимум две позиции, где надо вносить коррективы.
На сей раз в стартовом составе вышел Кокорин. И я уже сказал, что подвигов от него не жду. Вы сравнили «Зенит» с середняком. Избегая таких сравнений, всё же скажу: в матче с «Уралом» первые минут 15-20 «Зенит» играл хорошо, центральные хавбеки показывали движение и доводили мяч до штрафной. Но чтобы рассказать, что творилось дальше, не хватит эпитетов. Ни мысли, ни борьбы, ни прессинга после потери мяча. И здесь «Зенит» явно проигрывал «Уралу».
Неприятно удивил ещё один «сюрприз». Казалось, что новый стадион и атмосфера праздника должны вдохнуть свежие эмоции во всех без исключения игроков «Зенита». Как же искрил один только фанатский вираж! Да за такую поддержку можно было умереть на поле. Я полагал, что сейчас разнесут «Урал» на атомы. Но нет, умирал не каждый. А правому полузащитнику и центрфорварду показать хорошую игру мешал, наверное, газон. Впрочем, может быть, мы слишком многого требуем от людей, которые просто не могут. Тогда их и упрекать не за что", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».