Карвахаль: футболистам и фанатам «Реала» нужно сплотиться как никогда

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура испанской Примеры призвал партнёров по команде и всех болельщиков мадридского клуба сплотиться как никогда. Футболист оставил сообщение на своей официальной станице в «Твиттере».
«Сейчас все переживающие за «Реал» расстроены. Но скажу вам одну вещь: это тот момент, когда нам надо быть сплочёнными как никогда. Вперёд, «Реал», — говорится в сообщении.
В результате поражения «Реал» опустился на второе место в турнирной таблице, но имеет игру в запасе. У мадридцев и лидирующей «Барселоны» равное количество очков.