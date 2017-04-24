«Интер» убедил Пиоли не уходить со своего поста после поражения от «Фиорентины»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли после матча 33-го тура чемпионата Италии, в котором его команда уступила «Фиорентине» (4:5), сообщил о своей отставке, однако руководство миланского клуба убедило его остаться на своём посту, сообщает Corriere dello Sport.
При этом отмечается, что дальнейшая судьба Пиола будет зависеть от следующей домашней встречи с «Наполи» 30 апреля. Специалист сообщил, что готов снова подать в отставку, если его команда потерпит поражение.
После 33 туров «Интер» в таблице Серии А занимает седьмое место.