Видаль не полетел в Чили и сможет помочь «Баварии» в матче с «Боруссией» Д

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль сможет сыграть в полуфинальном матче Кубка Германии с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 26 апреля.
Накануне стало известно, что в Чили был застрелен зять Видаля. Неизвестные атаковали машину Игнасио Нейра Герры. Мужчина получил несколько ранений, одна из пуль попала ему в голову. Герра был доставлен в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось.
Bild сообщает, что Видаль не полетел в Чили и готовится в расположении «Баварии» к кубковому матчу.