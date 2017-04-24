Бутенко: в матче «Зенит» — «Урал» в действиях Еськова предвзятости точно нет

Глава судейского комитета Андрей Бутенко прокомментировал слова президента «Урала» Григория Иванова, который выразил мнение, что арбитр Алексей Еськов, работавший на матче 24-го тура РФПЛ между екатеринбургской командой и «Зенитом», судил предвзято. Также Иванов заявил, что «Урал» будет добиваться пожизненной дисквалификации Еськова.
«Урал» сказал, что Алексей Еськов судил предвзято, но что значит предвзято? Это нехорошее слово. Другое дело, если бы было использовано слово «необъективно». А предвзято – это совсем другое понятие. В действиях Еськова предвзятости точно нет. Футболисты «Зенита» просили арбитра, чтобы он им помог, что ли? По моему мнению, он судил с серьёзными ошибками. «Урал» будет добиваться пожизненной дисквалификации Еськова? Возможно ли такое — сказать по этому поводу ничего не могу», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.