Асенсио: теперь в борьбе за титул чемпиона Испании нет фаворитов

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не скрывал разочарования после матча 33-го тура Примеры с «Барселоной». Играя на своём поле, «Королевский клуб» потерпел поражение со счётом 2:3.
«Мы расстроены, что нам забили третий гол на 92-й минуте. Но нужно продолжать бороться за нашу цель до конца. У нас, как и у соперника, были голевые моменты, а их гол явился ударом для нас. Теперь в борьбе за титул чемпиона Испании нет фаворитов», — приводит слова Асенсио Bernabeu Digital.
После этой игры у испанских грандов по 75 очков, но у столичной команды игра в запасе.