Хеккинг: возглавить сборную Германии? Почему бы и нет?

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг не отказался бы поработать у руля сборной Германии. Хеккинг считает себя готовым для работы на таком посту.
«Возглавить сборную Германии? Почему бы и нет? Если бы стали обсуждать мою кандидатуру, то я бы рассмотрел вопрос. Но пожалуйста, не поймите меня превратно: я ощущаю себя тренером команды Бундеслиги и полностью сосредоточен на своей работе», — приводит слова 52-летнего Хеккинга Kicker.
Хеккинг был по ходу нынешнего сезона уволен с поста наставника «Вольфсбурга» за неудовлетворительные результаты. По итогам 30 туров чемпионата Германии «Боруссия» с 39 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.