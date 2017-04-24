Лам: цель «Баварии» — финал Кубка Германии

Защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Германии с дортмундской «Боруссией». В нынешнем сезоне команды дважды встречались в немецкой Бундеслиге. В Дортмунде выиграла «Боруссия» (1:0), а в Мюнхене «Бавария» (4:1).
«У «Боруссии» невероятно талантливые футболисты, особенно в нападении. Но главная цель «Баварии» — финал Кубка Германии. Сыграть в финале в Берлине — это наибольшая мотивация, которая может быть.
Выступление Ульрайха? В последних матчах он играл очень хорошо. Команда доверяет ему», — цитирует Лама пресс-служба «Баварии».
Матч «Бавария» — «Боруссия» Д состоится 26 апреля и пройдёт на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Начало – в 21:45 мск.