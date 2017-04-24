Мутко: скоро обсудим с Гинером проведение товарищеского матча Россия – Чили

Руководитель РФС Виталий Мутко рассказал, что проведёт встречу с президентом ЦСКА Евгением Гинером по поводу проведения товарищеского матча между сборными России и Чили на домашней арене «армейцев». Встреча между национальными командами запланирована на 9 июня в Москве.
«Мы работаем над вопросом по стадиону на товарищеский матч Россия – Чили. Думаю, что договоримся с «ВЭБ-Ареной». Вернусь из Санкт-Петербурга и, наверное, встретимся с Евгением Гинером. Сейчас у ЦСКА два важных матча, и не хочется их отвлекать, а после встретимся и обсудим. Сейчас уже идут переговоры технические, поэтому после матча со «Спартаком» встретимся и поставим все точки над «i». Думаю, что никаких проблем не будет», — сказал Мутко в в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Участвуй в конкурсе и выигрывай поездку и билет на матч-открытие Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия