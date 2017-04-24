В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о судействе в матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0), а также раскритиковал комментаторский состав, который работал на прямой трансляции матча.
«Я шокирован произошедшим в Санкт-Петербурге. Судейство, конечно, возмутило, хотя мы к такой работе арбитров уже привыкли в нынешнем чемпионате. Но больше шокирован даже не странными ошибками судьи.
Работой комментаторов этой встречи. Говорить, что черное – это белое, – просто отвратительно! Может быть, им стоит проверить зрение? Я, правда, такого никогда не слышал… И после таких репортажей понимаешь, почему нормальные люди не хотят смотреть российский футбол. Причем эти комментарии продолжаются уже несколько лет, но в этом матче Геннадий Орлов превзошел сам себя. Отвратительно.
Опасение, что судейский фактор выйдет на первый план в концовке чемпионата? У меня никаких опасений нет. Спокойно к этому отношусь. А за «Урал» мне просто по-человечески обидно. Ребята играли, бились, старались. Я первый раз видел Павлюченко таким разъяренным. В общем, всему судейскому комитету надо сделать определенные выводы.
Обеими руками поддерживаю футболистов «Урала». И желаю, чтобы игроки этой команды получили минимальную дисквалификацию. На мой взгляд, по факту, по совокупности ни одной красной карточки там не было», — цитирует Березуцкого «Спорт-экспресс».
В матче между «Зенитом» и «Уралом» главный арбитр Алексей Еськов удалил с поля трёх игроков екатеринбургской команды Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.