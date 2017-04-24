Нобоа принял извинения Глушакова после матча «Ростов» — «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал, что принял извинения хавбека «Спартака» Дениса Глушакова, удалённого в матче 24-го тура РФПЛ (0:3). На 75-й минуте капитан красно-белых грубо сыграл против Нобоа, за что получил прямую красную карточку. После матча Глушаков извинился.
«После игры поговорили, всё в порядке. Принял ли его слова? Да. Не знаю, играл ли он так в пылу борьбы, лучше спросить у самого Дениса», — цитирует Нобоа «Спорт-экспресс».
Всего в нынешнем сезоне РФПЛ Денис Глушаков получил две жёлтые и одну красную карточку.
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