Кэхилл может появиться на поле в матче с «Саутгемптоном»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл, пропустивший полуфинал Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2), может появится на поле в 34-м туре АПЛ с «Саутгемптоном». Главный тренер лондонцев Антонио Конте на предматчевой пресс-конференции рассказал о состоянии здоровья игрока.
«Кэхилл тренировался вчера и сегодня. Завтра мы поговорим и примем решение, стоит ему играть или нет. У меня в голове уже сформирован стартовый состав. Завтра хочу проверить физическое состояние каждого игрока. Коста и Азар не были рады, что начали матч против «Тоттенхэма» на скамейке запасных, но их реакция была положительной», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон». Встреча состоится 25 апреля. Начало – в 21:45 мск.