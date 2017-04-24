Матюиди: остаться в «ПСЖ» — один из вариантов, в Париже меня всё устраивает

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди ответил на вопрос о своём будущем. По слухам, парижане предложили полузащитнику новый контракт, условия которого Матюиди счёл оскорбительными.
«Сейчас я думаю только об оставшейся части сезона. В „ПСЖ“ меня всё устраивает. У меня отличное взаимопонимание с боссами клуба, несмотря на то, что думают некоторые журналисты и болельщики. У меня очень хорошие отношения с президентом. Остаться в „ПСЖ“ — один из вариантов. Но, повторюсь, в Париже я чувствую себя очень хорошо, никаких проблем нет», — сказал Матюиди в интервью Canal Plus.
Действующее соглашение хабека с «ПСЖ» рассчитано до лета 2018 года.