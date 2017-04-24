Определены даты и хозяева полей стыковых матчей за право участия в РФПЛ-2017/18

В Доме футбола на Таганке прошла жеребьёвка хозяев полей переходных матчей за право в сезоне-2017/18 сыграть в Премьер-Лиге.
«Команды Футбольной национальной лиги, занявшие по итогам первенства 3-е и 4-е места, проведут первые стыковые матчи с 14-й и 13-й командами РФПЛ соответственно на своих полях. Переходные матчи за право в сезоне-2017/18 сыграть в Премьер-Лиге пройдут 25 и 28 мая.
За пять туров до финиша первенства в зоне переходных матчей находятся «Енисей» и «СКА-Хабаровск», поскольку, согласно Регламенту турнира, «Спартак-2» не имеет права перехода в РФПЛ», — информирует сайт ФНЛ.