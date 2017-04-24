Льорис: «Тоттенхэм» должен верить в чемпионство, игроки «Челси» — такие же люди

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис призвал партнеров верить в чемпионство. «Шпоры» занимают второе место в АПЛ, отставая от «Челси» на 4 очка.
«Мы знаем, что у „Челси“ есть преимущество, но надо верить в успех до конца. Мы знали, что игра с „Челси“ в полуфинале Кубка Англии (2:4) может повлиять на оставшуюся часть сезона. Но в футболе всегда нужно верить, потому что в этой игре всё возможно. Мы не знаем, что произойдёт в ближайшие несколько недель.
Игроки «Челси» — такие же люди, как и мы. Единственное, что мы можем сделать, — это продолжать упорно трудиться, верить и играть так же, как делали это в последние недели", — цитирует Льориса Sky Sports.