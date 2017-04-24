Бубнов: я бы показал Акинфееву за фол на Фатаи красную карточку

Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал эпизод, произошедший в начале матча 24-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» — ЦСКА (0:2). Голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев выбежал из своей штрафной площади и сбил нападающего уфимской команды Кеинде Фатаи, предотвратив выход один на один. Арбитр показал вратарю жёлтую карточку.
«Было похоже на фол последней надежды. Судью могло смутить только то, что вдалеке параллельно бежали защитники. То есть это был не чистый выход один на один, а там всё-таки были игроки ЦСКА. Может быть, это повлияло на принятие такого решения — показать жёлтую карточку. Во всяком случае, если бы Акинфеев не сбил нападающего, тот его бы проходил и ворота были бы пустые. Я бы показал за это красную карточку», — сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».
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