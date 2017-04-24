Вейналдум: пока у «Ливерпуля» есть шанс попасть в Лигу чемпионов, нужно верить

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум оценил шансы мерсисайдцев в борьбе за место в первой четвёрке АПЛ, дающее право на участие в Лиге чемпионов.
«Пока у „Ливерпуля“ есть шанс попасть в Лигу чемпионов, мы должны верить в успех. Если не верить в достижение цели, ничего не получится. Мы должны сохранять уверенность и держаться вместе, помогая друг другу в такие моменты. Мы будем бороться за место в Лиге чемпионов, это единственное, что мы можем сейчас сделать. Надо продолжать двигаться вперёд», — цитирует Вейналдума Sportsmole.