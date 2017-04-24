Капелло: в каждом «класико» игроки «Реала» пытаются причинить боль Месси

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло, который работал комментатором встречи 33-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (2:3) на телеканале Fox Sports Italia, по ходу трансляции выразил мнение, что футболисты мадридской команды в каждом домашнем «класико» пытаются причинить боль форварду каталонцев Лионелю Месси.
«Знаете, в каждом «класико» на «Сантьяго Бернабеу» игроки мадридской команды пытаются причинить боль Месси. Каждый раз. И это всегда заканчивается красной карточкой», — приводит слова Капелло из эфира трансляции Goal.
«Посмотрите на это! Посмотрите на подкат! Незаконный подкат двумя ногами! Чистейший фол и правильное удаление», — отреагировал итальянец на фол защитника «Реала» Серхио Рамоса на Месси, за который игрок мадридской команды на 77-й минуте получил красную карточку.