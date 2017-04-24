Бертранд: Канте заслужил награду, потому что привлёк внимание к своей позиции

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертранд прокомментировал победу полузащитника «Челси» Н'Голо Канте в номинации лучшему игроку сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании.
«Я голосовал за Канте. Он отличный футболист. Н'Голо здорово вписался в „Челси“ и стал ключевым футболистом команды. Азар получает много комплиментов за голы и игру в атаке, ведь голы захватывают умы болельщиков. Но то, что делает Канте, — это потрясающе. Канте привлёк внимание людей, хотя исполняет функции разрушителя. Вот почему он заслужил награду», — цитирует Бертранда Goal.