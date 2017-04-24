Тарасов: считаю Сёмина очень стильным тренером, не стал бы ему что-то советовать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в эфире программы «Тотальный разбор» отметил, что высоко оценивает стиль одежды наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина.
«Каждый тренер что-то внёс в мою игру. Уважительно отношусь ко всем специалистам и, конечно, очень признателен Сёмину. Спасибо ему, как раз он и пригласил меня в „Локомотив“ в 2010 году, когда не срослось со „Спартаком“.
Мы в команде не посмеиваемся над петушком и другими головными уборами Сёмина. Это наш тренер, и как мы можем над ним смеяться? Думаю, это на фарт. Я считаю его очень стильным тренером и не стал бы ему что-то советовать», — сказал Тарасов.