Х. Навас: «Манчестер Сити» заслуживал большего в матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас поделился впечатлениями от поражения в полуфинале Кубка Англии с «Арсеналом». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу «канониров».
«Мы заслуживали большего. У нас было достаточно голевых моментов, но нам не повезло. Сегодня удача была не на нашей стороне.
В первом тайме мы полностью контролировали игру, но, к сожалению, не смогли выйти в финал. Постараемся добиться результатов в ближайших матчах АПЛ, наша задача – завершить сезон в четвёрке сильнейших и играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — цитирует Наваса сайт клуба.