В украинской Премьер-лиге с сезона-2017/18 появится плей-офф

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон сообщил, что в лиге с сезона-2017/18 появится плей-офф, а также рассказал о других подробностях нового формата турнира, который обсуждался сегодня в «Доме футбола».
«Я остался доволен результатом сегодняшней встречи. Все вместе сели, тренеры услышали, какие есть проблемы у руководителей клубов, какие проблемы у Премьер-лиги. В течение двух ближайших дней (25-26 апреля) будет принят новый формат.
12 команд, четыре круга. То есть два этапа, в каждом по два круга. В сравнении с этим сезоном изменения будут. Главное – будет плей-офф, но дайте нам буквально два дня, чтобы мы уже официально это объявили.
25 апреля мы предложим на рассмотрение всё то, что сегодня было наработано, после чего уже будет утверждение. Оба телетранслятора поддерживают такой формат. Тема единого телевизионного пула сегодня не затрагивалась. Главное – сколько денег получат клубы и какой будет единая картинка.
Поднимался вопрос об арендованных игроках. Все клубы услышали. Было принято решение, которое вы можете узнать у самих клубов. Также все клубы поддержали идею проведения зимнего сбора для национальной команды», — цитирует Генинсона Xsport.ua.