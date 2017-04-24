Тарасов: могу помочь «Спартаку» в матче с ЦСКА, но у «Локомотива» свои задачи

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в эфире программы «Тотальный разбор» ответил на вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство. Тарасов начинал карьеру в молодёжной системе красно-белых.
«Не буду говорить, что „Спартак“ точно станет чемпионом. Есть ещё игры. Думаю, всё станет ясно через пару туров. Пока же сложно сказать. Я, конечно, могу помочь красно-белым в матче с ЦСКА, но у нас свои задачи. Важно выиграть Кубок России.
В финале фаворитами себя не считаем. „Урал“ — хорошая команда, не просто так в финале, обыграли „Краснодар“. Они здорово сейчас идут. Будем серьёзно готовиться, но сначала надо думать о матчах в чемпионате», — сказал Тарасов.