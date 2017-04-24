Бельерин: думаю, в следующем сезоне я буду играть за «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал слухи о возможном уходе из лондонского клуба в летнее трансферное окно.
«Думаю, в следующем сезоне я буду играть за „Арсенал“. У меня всё ещё есть многолетний контракт с клубом. В начале сезона я продлил соглашение и всегда нахожусь в полном распоряжении тренера. Я не знаю, есть ли у меня какие-то предложения от других клубов. Моя задача — сосредоточиться на футболе. А всё, что происходит за пределами поля, — это к моему агенту», — цитирует Бельерина IBTimes.