Пюэль: Ромеу по уровню игры находится недалеко от Канте

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль сравнил полузащитника «святых» Ориоля Ромеу с Н'Голо Канте из «Челси», который накануне был признан лучшим игроком сезона-2016/17 в АПЛ по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании.
«Ромеу по уровню игры находится недалеко от Канте. Ориоль очень важен для нас, он великолепен в отборе и обладает хорошей техникой. Н'Голо Канте привносит те же качества в игру „Челси“. При этом Ромеу стабилен, в каждом матче он очень хорош и полезен», — цитирует Пюэля Sportsmole.
В этом сезоне АПЛ Ромеу получил 9 предупреждений в 28 матчах и не отметился результативными действиями, на счету Канте 1 гол и 1 результативная передача в 31 встрече при 8 жёлтых карточках.