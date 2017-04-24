«Боруссия» Д: надеемся, что Шахин ещё вернётся на поле в текущем сезоне

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прошёл медицинское обследование, в результате которого ему диагностировали надрыв связок голеностопа, сообщает официальный сайт клуба.
«Этот диагноз позволяет нам надеяться на то, что Нури Шахин ещё сможет вернуться на поле в текущем сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы.
28-летний турецкий футболист получил травму ноги в выездном матче 30-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:2) и был заменён на 22-й минуте. В нынешнем сезоне Шахин принял участие лишь в восьми матчах за «Боруссию» во всех турнирах и записал в актив один гол.