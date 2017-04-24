Гацкан: по качеству игры мне в РФПЛ вообще больше всех понравился «Краснодар»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан в эфире программы «8-16» поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ и рассказал о задачах команды на остаток сезона.
"«Тяжело сказать, кто больше достоин чемпионства. Конечно, фаворит — »Спартак", потому что у него больше очков. Но посмотрим, как в итоге будет. Всё узнаем в конце чемпионата. По качеству игры мне вообще больше всех понравился «Краснодар». ЦСКА тоже хорошо играет. «Спартак» приезжал к нам в гости (и крупно проиграл), а дома он хорошо играет. Думаю, у них есть шансы стать чемпионами.
Что касается «Ростова», то далеко мы не смотрим, идём от матча к матчу. Будем стараться выиграть каждый матч, а в конце посмотрим, где окажемся", — сказал Гацкан.