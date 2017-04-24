«Атлетик» в большинстве победил «Эйбар» благодаря голу на 94-й минуте

«Эйбар» уступил «Атлетику» из Бильбао в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Большую часть второго тайма гости провели в большинстве: на исходе часа игры прямую красную карточку получил полузащитник «Эйбара» Гонсало Эскаланте. На 94-й минуте отличился полузащитник Рауль Гарсия.
«Атлетик» из Бильбао (56 очков) занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испани. «Эйбар», имеющий в активе 50 очков, идёт восьмым.