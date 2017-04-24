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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каборе: невыход в Лигу Европы будет ударом, но трагедией назвать это не смогу

24 апреля 2017, понедельник. 23:45. Футбол

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура РФПЛ и рассказал о задачах команды на остаток сезона. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0.

«Мой гол был очень важен для команды с точки зрения психологии. У меня было несколько подходов, в итоге я ударил и забил. До первого мяча игра давалась нам тяжело, и поэтому крайне важно было забить, чтобы команда раскрепостилась и заиграла в тот футбол, в который умеет.

Какие цели на остаток сезона? Мы всегда ставим максимальные цели. Для нас важна каждая игра, каждое заработанное очко, поэтому будем выкладываться по максимуму. Постараемся заработать как можно больше баллов, а уже в конце сезона заглянем в турнирную таблицу и посмотрим, где окажемся.

Конечно, хотим забраться как можно выше. У нас очень амбициозная команда. Посмотрите на стадион — он просто великолепен, инфраструктура на высшем уровне. Поэтому если мы не попадём в Лигу Европы, то это будет ударом для всех нас. С другой стороны, я не смогу назвать это трагедией. Впрочем, давайте делать выводы только после 30-го тура», — сказал Каборе в эфире программы «8-16».

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Краснодар Шарль Каборе
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