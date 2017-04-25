«Эвертон» стал чемпионом молодёжной АПЛ

«Эвертон» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате АПЛ среди молодёжных команд U23. «Манчестер Сити» в выездном матче 21-го тура первенства уступил «Ливерпулю» со счётом 2:3 и лишился шансов обойти «ирисок».
За тур до окончания первенства «Эвертон» (48 очков) занимает первое место в турнирной таблице. На вторую строчку претендуют «Манчестер Сити» (42 балла) и «Ливерпуль» (40 очков).
Четвёртое место занимает «Арсенал» (32 балла), на пятой строчке располагается другой лондонский клуб — «Челси» (30 очков).