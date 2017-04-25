Левитин: Еськов мог работать с мыслями о том, что Луческу постоянно жалуется

Судья всесоюзной категории Владимир Левитин прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова, удалившего трёх футболистов «Урала» в матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом», выразив мнение, что он мог держать в мыслях постоянные жалобы на судейство главного тренер питерцев Мирчи Луческу. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Главная ошибка Еськова заключалась в том, что он слишком формально подходил к трактовке правил игры. В его действиях не было мысли, желания разобраться в эпизоде. Еськову следовало сделать всё возможное, чтобы не удалять с поля игроков. Ведь красная — это крайняя мера. Тех карточек, которые демонстрировал рефери, можно было избежать.
Было ли судейство Еськова пристрастным? Сложно это доказать. Человек может залезть в мой карман, а потом сказать, что сделал это случайно. Может, у Еськова где-то проскальзывала мысль, что играет команда Мирчи Луческу, который постоянно жалуется на судей, а потому нужно избежать ошибок не в пользу «Зенита». Ну ладно бы он дал пару лишних аутов — так нет! Еськов просто обезглавил «Урал». Когда у нас удаляли троих игроков в одном матче?! Я такого не припоминаю», — цитирует Левитина «RT на русском».