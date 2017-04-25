Матвеев: готовы дать бой «Спартаку», после судейства в Питере станем сильнее

Тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от выездного матча 25-го тура АПЛ со «Спартаком» (25 апреля).
«Готовы дать бой «Спартаку». Думаю, мы станем сильнее после такого судейства, как в матче с «Зенитом». Будем искать внутренние резервы удалённым игрокам во встрече с питерцами.
К нам кое-какая информация по состоянию Адриано и Зе Луиша доходит. Зе Луиш вроде работает в общей группе, думаю, он примет участие в матче. Можем только предполагать, во сколько защитников сыграет «Спартак». Обещаю, что завтра «Урал» отдаст все силы в противостоянии со «Спартаком», — цитирует Матвеева «Спорт FM».