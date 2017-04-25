Барцальи: Буффон всегда говорит мне, что я должен завершить карьеру

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи сообщил, что пока не собирается завершать карьеру, а также отметил, что на эту тему часто шутит его партнёр по команде — голкипер Джанлуджи Буффон.
«Буду играть до тех пор, пока чувствую себя хорошо. После этого если кто-то решит со мной расстаться, то просто скажу себе, что уже хватит. Джанлуиджи Буффон, например, всегда в шутку говорит мне, что я должен остановиться», — приводит слова Барцальи Tuttosport.
В текущем сезоне 35-летний Барцальи сыграл в 32 матчах за «Ювентус» в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Италии.