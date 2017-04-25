Президент «Урала»: у нас претензии даже не к Еськову, а к судейскому руководству

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал судейство в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Главный арбитр встречи Алексей Еськов во втором тайме удалил с поля трёх игроков екатеринбургской команды: Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
«Ещё ничего не закончилось, поскольку завтра состоится КДК. Мы очень долго будем обсуждать этот матч. Мы считаем, что были ошибки, повлиявшие на результат. Болельщики всё знают, всё видят. Даже питерские болельщики болели за «Урал». Некоторые про себя говорят, что они футбольные люди, выносят вердикты. А болельщики — это не футбольные люди? Почему-то с их мнением не считаются. Нас поддерживали после матча, другие клубы звонили. Многие оценили нашу игру. Судьи тоже ошибаются, как и футболисты. Но можно было назначить другого арбитра. Претензии даже не к Еськову, а к руководству. В первом круге тоже Еськов судил, и он назначил несуществующий пенальти в сторону «Урала». И тут его опять назначают на матч на новой арене против «Зенита».
Рома Павлюченко — лидер команды, самый опытный футболист. Он многое сделал для российского футбола, играл в Англии. Никогда такого не было с ним. Значит, он видит, что ребят обижает судья. Конечно, он переживает, что не сдержался. Это такая доля эмоций выплеснулась, и он всё понимает. Буду просить для него как можно меньший срок дисквалификации. Хотим, чтобы справедливость восторжествовала и люди, которые будут решать судьбу того же Ромы, поняли, что он не хулиган. У него обострённое чувство справедливости, он заступился за своих младших партнёров. Может, что-то сказал грубое. Я постараюсь найти нужные слова для членов КДК. На мой взгляд, решение несправедливое.
Почему-то у нас судьи оценивают судей. Глава судейской комиссии должен быть за «Урал»? Нет, конечно. Еськов тогда ошибся, сейчас. Когда они судят на сборах, то это высший уровень. У нас все арбитры очень хорошо подготовлены. Но что случается в чемпионате — я сказать не могу. Клубы постоянно говорят о судействе. Понятно, что выигравшие говорят — нормально арбитры работали, проигравшие — наоборот. Если судья ошибается в одну и другую сторону одинаково — это ладно, но у нас бывает иначе.
С Еськовым я не общался после матча. Я не пошёл даже подписывать протокол, не заходил в судейскую. Точнее, зашёл, но уже когда забирал оттуда Тарханова. Ни одного слова не сказал. Если бы сразу зашёл, мог бы там наговорить. Сейчас-то я себя сдержу, но обидно за ребят. Они играли очень хорошо. Игра смотрелась, болельщики хорошо болели, и вот взять и испортить всё», — сказал Иванов в эфире программы «Футбол России».