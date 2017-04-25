Найнгголан: понимаю реакцию Джеко, но решения тренера всегда надо соблюдать

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан прокомментировал поведение форварда римлян Эдина Джеко по ходу выездного матча 33-го тура итальянской Серии А с «Пескарой» (4:1).
Джеко отметился голевой передачей, но был заменён главным тренером Лучано Спаллетти на 71-й минуте, хотя борется за лидерство в гонке бомбардиров Серии А. Покидая поле, Джеко всячески выражал недовольство и сразу отправился в раздевалку, не став садиться на скамейку запасных.
«В этом сезоне Джеко забил много голов. Поверьте, ему не всё равно. С одной стороны, я понимаю его, но решения тренера всегда должны соблюдаться», — сказал Найнгголан в эфире Premium Sport.
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