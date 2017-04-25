Президент «Урала»: уверен, Мутко разберётся с проблемами в судейском корпусе

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что глава Российского футбольного союза Виталий Мутко разберётся с проблемами в судейском корпусе.
«С судей, видимо, надо строже спрашивать, искать более молодых арбитров. Есть хорошие судьи, которые работают на матчах молодёжных составов. Пробиться в элиту очень сложно, ошибся немного — сразу отчисляют. Какие-то у нас попадаются блатные судьи. Это ведь не секрет, что некоторые в судействе проходят дальше по блату, а не по своей работе. Думаю, Мутко с этим разберётся. Он любит футбол, всегда его смотрит, но ему не хватало времени. Думаю, эту проблему он снимет.
В конце чемпионате всегда сложно и судьям, и футболистам. Арбитров тоже можно понять, но если ты поставил несправедливые пенальти, не надо потом искать момент, чтобы поставить несправедливый пенальти в другую сторону. Ошибся раз — не ошибайся дальше. У нас в футболе Мутко — самый главный, и он разберётся с судейством. Виталий Леонтьевич вернулся в РФС менее года назад, и у него было мало времени. Думаю, он разберётся с судейским корпусом.
Быть главой судейского корпуса в России тяжело. Может быть, нужно найти человека, оценивающего судейство, не из числа судей. А то у нас бывшие судьи оценивают судейство. Вот он вчера судил, а сегодня оценивает своих же друзей. Иногда вижу, что оценки ставят несправедливые», — сказал Иванов в эфире программы «Футбол России».