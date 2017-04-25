Тарханов будет руководить «Уралом» в матче со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, с каким настроем команда готовится к гостевому матчу 25-го тура РФПЛ со «Спартаком» (25 апреля) и будет ли руководить игроками наставник екатеринбуржцев Александр Тарханов, который недавно потерял старшего брата.
«У Тарханова перед игрой с „Зенитом“ умер брат, и понятно, что эмоции у него не те. Он молодец, остался с нами и провёл эту игру. Он завтра вернётся, пусть эмоции будут не те. Команда тренировалась без него, не будет трёх ведущих футболистов. Плюс опорник Фидлер не сыграет. Нам будет тяжело, но будем играть, будем стараться. Ребята, которые получают мало игровой практики, будут доказывать, что не зря свой хлеб едят. Они выйдут и будут сражаться. Постараемся дать бой „Спартаку“. Для нас это матч за очередные три очка, идём от игры к игре, стараемся подняться в турнирной таблице», — сказал Иванов в интервью программе «Футбол России».