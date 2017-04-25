Президент «Урала» заявил, что клуб никогда не участвовал в договорных матчах

Президент «Урала» Григорий Иванов решительно опроверг вероятность того, что его клуб когда-либо участвовал в договорных матчах.
«Не могу же сказать, что я не верблюд. Люди приходят и говорят про какие-то договорные матчи. „Урал“ никогда не проводил договорные матчи и не будет никогда принимать участие в таких играх. Кто-то это придумал. Так получилось, что в одном из матчей наш вратарь ударил в своего игрока и мяч залетел в ворота. Они в перерыве пришли, сели, все голову повесили и вышли уже совсем другими», — сказал Иванов в эфире программы «Футбол России».