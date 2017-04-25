Конте постарается заполучить Лукаку для «Челси» в случае ухода Диего Косты

Наставник «Челси» Антонио Конте намерен заполучить нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, в случае если лондонский клуб покинет Диего Коста, утверждает TMW. Мерсисайдцы хотят получить за 23-летнего форварда сборной Бельгии не менее £ 100 млн.
Напомним, летом 2014 года «ириски» приобрели Лукаку именно у «Челси» за £ 32 млн. Контракт Ромелу с «Эвертоном» действует до лета 2019 года.
Ранее сообщалось, что предстоящим летом Диего Коста может перебраться в один из китайских клубов, где готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
В нынешнем сезоне Лукаку провёл 33 матча в английской Премьер-лиге, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.