Ягудин — после матча «Зенит» — «Урал»: всё ещё смотрите наш футбол? Надеюсь, нет

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил негодование по поводу работы арбитра Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Еськов во втором тайме удалил с поля троих игроков екатеринбургской команды — Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
«Зенит» — «Урал»! Что за хрень? Позор! Вот такой наш футбол — полное г… А «Зенит», похоже, только так и может побеждать в последнее время! А вы всё ещё смотрите наш футбол? Надеюсь, что нет», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».