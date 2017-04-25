«Реал» предложит «Ювентусу» Хамеса и Морату в обмен на Дибалу

Мадридский «Реал» готовит новое предложение «Ювентусу» по нападающему Пауло Дибале, сообщает Goal. По данным источника, «сливочные» готовы предложить туринцам полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Альваро Морату в обмен на 23-летнего аргентинца.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» продлил контракт с Дибалой до лета 2022 года. Прежнее соглашение действовало до лета 2020 года.
Дибала играет в «Ювентусе» с лета 2015 года, куда перешёл из «Палермо». В нынешнем сезоне аргентинец провёл 26 матчей в Серии А, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Также на его счету 8 матчей и 4 гола в Лиге чемпионов.