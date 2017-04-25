Земан: будем работать, чтобы сохранить всё хорошее в «Пескаре» для Серии Б

Главный тренер «Пескары» Зденек Земан прокомментировал поражение от «Ромы» в 33-м туре чемпионата Италии со счётом 1:4. После этого результата «Пескара» потеряла даже математические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.
«Постараемся быть конкурентноспособными в Серии Б. Это совсем другая лига, так что нам придётся усердно работать, чтобы сохранить всё хорошее в нынешней команде. Единственное, что нам действительно удалось — старт сезона. Затем у нас было достаточно игр, в которых мы могли сыграть лучше.
Это правда, что у «Ромы» было много моментов, но и у нас было не меньше. Против «Ювентуса» мы не создали столько шансов. Сегодня мы позволили быстрым игрокам вроде Салаха и Эль-Шаарави разорвать нас на контратаках. Нам нужно думать об оставшихся пяти играх, потому что мы не хотим закончить сезон на самом дне», — приводит слова Земана Football Italia.