Роналдо поддержал Ибрагимовича: надеюсь, ты станешь ещё сильнее после травмы

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо поддержал шведского форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, который в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1) получил тяжёлую травму колена. 26 апреля Ибрагимович будет прооперирован в США.
«Надеюсь, ты восстановишься и вернёшься, став ещё сильнее. Чтобы преодолевать такие трудности, нужен высокий боевой дух», — написал Роналдо на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Ибрагимович дал понять, что не намерен завершать карьеру, несмотря на травму.