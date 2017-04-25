AS: Лёв может сменить в «Реале» Зидана, если тот не выиграет Примеру или ЛЧ

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв может возглавить «Реал» летом 2017 года, если нынешний наставник мадридцев Зинедин Зидан не добудет вместе с командой ни одного титула по итогам текущего сезона, утверждает AS. Кроме Лёва, руководство «Реала» рассматривает кандидатуры Антонио Конте («Челси») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).
Отставка Зидана произойти, если «сливочные» не выиграют чемпионат Испании или Лигу чемпионов. На данный момент «Реал» делит первое место в Примере с «Барселоной», имея на матч меньше. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют с «Атлетико».
Отметим, что минувшей осенью Немецкий футбольный союз продлил контракт с Лёвом до 2020 года.