Эррера: матч «МЮ» с «Манчестер Сити» станет игрой сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера заявил, что перенесённый поединок 26-го тура АПЛ, в котором его команда на выезде встретится с «Манчестер Сити», станет ключевым матчем сезона для обоих клубов.
«Это будет игра сезона. Не знаю насчёт „победителю достанется всё“, но если кто-то из нас выиграет, то после этого уже не потеряет много очков. Игра будет ключевой. Мы сейчас в отличной форме, неплохо идём и покажем это в четверг», — приводит слова Эрреры FourFourTwo.
Полузащитник также заявил, что с особенным нетерпением ждёт полуфинального противостояния в Лиге Европы с «Сельтой».
«Я особенно жду матчей в Лиге Европы, потому что в 2012 году в составе „Атлетика“ из Бильбао я проиграл в финале этого турнира мадридскому „Атлетико“, и я хочу сбросить груз того поражения с плеч. Надеюсь, нам удастся взять этот титул, хотя „Сельта“ — прекрасная команда», — сказал футболист.
Матч «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреля, игра «Сельта» — «МЮ» назначена на 4 мая.