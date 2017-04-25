«Манчестер Юнайтед» готов вести переговоры с «Реалом» насчёт де Хеа

Мадридский «Реал» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает Onda Cero.
Согласно информации источника, манкунианцы согласились вести переговоры с «Королевским клубом» на этот счёт. Руководство английского гранда дало знать об этом «Реалу» посредством агента Жорже Мендеша.
Сам де Хеа изначально также не против перехода в испанский гранд, однако ему придётся отказаться от своей зарплаты: «Реал» не намерен платить ему более € 12 млн в год, которые он получает в «Манчестер Юнайтед». В столичном клубе считают, что такая зарплата может вызвать нежелательное волнение в команде.
Действующее соглашение де Хеа с «Манчестер Юнайтед» в силе до лета 2019 года.